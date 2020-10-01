TFF'den yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'tan itibaren başta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve TFF Sağlık Kurulu önerileri doğrultusunda gelişim, kadın ve futsal liglerinde müsabakaların oynatılmadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, devam eden Kovid-19 salgınının seyri doğrultusunda oluşan şartlar ve TFF Sağlık Kuruluna bağlı oluşturulan Pandemi Danışma Kurulu ile yapılan istişareler doğrultusunda, 2020-2021 sezonu Gelişim Ligleri Elit 14-15-16-17 yaş, Bölgesel Gelişim Ligi 15-16-17-19 yaş, Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi, Kadınlar 3. Ligi, Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası, Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası ve TFF Futsal Ligi müsabakalarında yeterli sağlık tedbirlerinin alınamayacağı, testlerin gerçekleşmesinde olumsuzluklar yaşanabileceği ve insan sağlığı ile ilgili ciddi riskler oluşabileceği görüşünün hasıl olduğu vurgulandı.

Bu nedenle söz konusu organizasyonlardaki müsabakalar hakkında salgın süreci takip edilerek ilgili kurumlarla görüş alışverişinde bulunulmasına, oluşacak yeni şartlara göre Aralık 2020 sonunda tekrar değerlendirme yapılmasına ve bu müsabakaların program ve lig statülerinin bu şartlara göre belirlenmesine karar verildiği aktarıldı.