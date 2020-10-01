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Rizespor Godfred Donsah'ı kadrosuna kattı
Çaykur Rizespor, İtalya'nın Bologna takımından Godfred Donsah ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "24 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Godfred Donsah, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, oyuncuya başarı dileklerinde bulunuldu. Godfred Donsah, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Belçika'nın Cercle Brugge ekibinde forma giydi.
Etiketler: Çaykur Rizespor Godfred Donsah transferSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 17:33
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