Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin başvurusu görüştü.

UEFA'nın 18 Haziran tarihli sirkülerini de dikkate alan TFF Yönetim Kurulu, UEFA PRO, UEFA Elit A Genç, UEFA A, UEFA B, TFF Grassroots C, TFF A Kaleci, TFF B Kaleci lisanslarına sahip ve lisans geçerlilik süresi dolan teknik adamların, zorunlu gelişim seminerlerinin Covid-19 salgını nedeniyle yapılamamış olması sebebiyle, lisans geçerlilik sürelerinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.