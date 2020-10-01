Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Ayhancan Güven 3-4 Ekim tarihlerinde Porsche Carrera Kupası Fransa serisinin 3. ayağı için Paul Ricard Pisti'nde yarışacak.

Turnuvada geride kalan 2 ayak ve 4 yarışın ardından 62 puanla şampiyona lideri konumunu koruyan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 3 Ekim Cumartesi günü TSİ 09.40'ta gerçekleşecek sıralama turlarının ardından saat 14.55'te ilk yarışta direksiyon başına geçecek. 4 Ekim Pazar günü ise ikinci yarış saat 09.15'te ve üçüncü yarış da saat 14.25'te başlayacak.

Fransa'da Türkiye'yi temsil eden genç milli sporcunun yarışı, "Porsche France" YouTube kanalından canlı yayımlanacak.