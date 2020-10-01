Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun 2 yıllık kiralanması konusunda Portekiz temsilcisi Alvarenga ile anlaşıldığı bildirildi. Guilherme ile satın alma opsiyonlu olarak sözleşme imzalandığı belirtildi.

#Transfer: 1991 doğumlu Brezilyalı oyuncu Guilherme'nin 2 yıllığına kiralanması konusunda Alvarenga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.https://t.co/AjGDTiPx8G#Göztepe pic.twitter.com/bTk5KFg1If — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 1, 2020

Türkiye kariyerinde Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Süper Lig'de 64 maçta 10, Türkiye Kupası'nda ise 13 müsabakada 4 gole imza attı.