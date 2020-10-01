Haber Giriş: Kaynak: DHA
Djaniny Semedo Trabzonspor için gelecek
Hücum hattının büyük bir bölümüne takviye yapan Trabzonspor, forvet hattına Djaniny Semedo’yu katmak istiyor. Bordo-mavili takım, 29 yaşındaki futbolcuyu Trabzon'a davet etti.
Son olarak Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen Djaniny, bu gece Lizbon'dan İstanbul aktarmalı olarak Trabzon'a giderek, sağlık kontrollerinden geçecek.
Benfica formasıyla Portekiz Ligi tecrübesi de bulunan Yeşil Burun Adaları vatandaşı Djaniny için Al Ahli 2018 yılında 10 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Kulüp kariyerinde 294 maça çıkan Djaniny, 99 gol atarken, 33 de asist yapma başarısı gösterdi.
Etiketler: transfer Trabzonspor Djaniny SemedoSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 18:35
Son Haberler
- 19:09
- 18:53
- 18:50
- 18:33
- 18:34
Sıradaki Haber
Gaziantep Futbol Kulübü'ne Malili golcü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz