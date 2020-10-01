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Gaziantep Futbol Kulübü'ne Malili golcü
Gaziantep Futbol Kulübü, 28 yaşındaki Malili golcü oyuncu Nouha Dicko'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak bonservisi İngiltere'nin Hull City takımında bulunan forvet Nouha Dicko ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı.
Malili oyuncunun kariyer bilgilerine yer verilen açıklamada, "Yeni transferimiz Nouha Dicko'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
TRANSFER | NOUHA DICKO GAZİANTEP'TE!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) October 1, 2020
https://t.co/PkMqvWROD4 pic.twitter.com/59sWqtWl3s
Etiketler: Gaziantep Futbol Kulübü Nouha Dicko transferSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 18:30
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