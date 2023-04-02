Ümraniyespor ile Konyaspor, Ümraniye Şehir Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Geride kalan 25 lig maçında 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi alan HangiKredi Ümraniyespor, topladığı 22 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Son 4 haftada hanesine 8 puan yazdıran kırmızı-beyazlı ekip, rakipleriyle arasındaki puan farkını kapattı.

Orta sıralarda yer alan arabam.com Konyaspor'da da tek hedef galibiyet. Stanojevic'in öğrencileri, 1'i hükmen galibiyet olmak üzere son 3 mücadelede 7 puan topladı.

35 puanlı yeşil beyazlılar, Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisine de son vererek dikkat çekti.

Ligin ilk yarısında Konya'da oynadığı müsabakayı Konyaspor 1-0 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Mücadelenin ilk dakikasında ev sahibi takım gole yaklaştı. Kartal Kayra'nın sağ kanattan kullandığı kornerde, Epureanu altı pas önünde kafayı vurdu, kaleci Sehic'in müdahale ettiği top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

40. dakikada gelişen Konyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Moreno açısını düzeltip şutunu attı, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, İbrahim Bozbey

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Serkan Göksu, Glumac, Epureanu, Onur Atasayar, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak, Mrsic, Geraldo, Sekidika, Umut Nayir

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Kahraman Demirtaş, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Mahir Emreli, Pozuelo, Moreno, Muhammet Demir

Sarı kartlar: Dk. 16 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor), Dk. 45+2 Glumac (HangiKredi Ümraniyespor)