Ümraniyespor ile Konyaspor, Ümraniye Şehir Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Ümraniyespor'un iki kez öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Karşılaşma 2-2 sona ererken Konyaspor'a beraberliği getiren gol uzatma dakikalarında geldi.

HangiKredi Ümraniyespor'un gollerini 62. dakikada kendi kalesine Kahraman Demirtaş ile 89. dakikada Onur Ayık attı.

Arabam.com Konyaspor'un gollerini ise 82. dakikada Diouf ile 90+7. dakikada Soner Dikmen kaydetti.

Ligde 8. beraberliğini alan HangiKredi Ümraniyespor yenilmezlik serisini de 5 maça çıkartarak 23 puana yükseldi.

Stanojevic yönetimindeki Konyaspor ise öğrencileri, 11. beraberliğini alarak puanını 36'ya çıkarttı.

Ligin ilk yarısında Konya'da oynadığı müsabakayı Konyaspor 1-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Mücadelenin ilk dakikasında ev sahibi takım gole yaklaştı. Kartal Kayra'nın sağ kanattan kullandığı kornerde, Epureanu altı pas önünde kafayı vurdu, kaleci Sehic'in müdahale ettiği top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

40. dakikada gelişen Konyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Moreno açısını düzeltip şutunu attı, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 62. dakikada Ümraniyespor öne geçti. Sol kanattan Mrsic'in altı pas önüne gönderdiği topa Konyaspor savunmasında Kahraman Demirtaş ters bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-0.

75. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sol kanattan Onur'un arka direğe yaptığı ortaya Umut Nayır gelişine vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

GOL - 82. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Muriç'in arka direğe yaptığı ortada Diouf kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1.

[Fotoğraf: İHA]

GOL - 89. dakikada Ümraniyespor bir kez daha öne geçti. Konyaspor savunmasında Kahraman Demirtaş'ın kafayla kalecisine göndermek istediği topu araya girip kapan Onur Ayık, düzgün bir vuruşla kalecinin yanından meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1.

GOL - 90+7. dakikada Konyaspor beraberlik golünü buldu. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına yaptı ortaya penaltı noktası önünde Soner Dikmen kafayı vurdu, kalecinin de müdahale ettiği top ağlara gitti. 2-2.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, İbrahim Bozbey

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Serkan Göksu (Dk. 76 Popov), Glumac, Epureanu, Onur Atasayar, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak (Dk. 67 Avounou), Mrsic (Dk. 76 Sackey), Geraldo (Dk. 67 Onur Ayık), Sekidika (Dk. 87 Kayode), Umut Nayir.

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Kahraman Demirtaş, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis (Dk. 68 Paz), Mahir Emreli (Dk. 67 Endri Çekiçi), Pozuelo (Dk. 68 Diouf), Moreno (Dk. 77 Muric), Muhammet Demir (Dk. 87 Oğulcan Ülgün).

Sarı kartlar: Dk. 16 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor), Dk. 45+2 Glumac, Dk. 63 Serkan Göksu (HangiKredi Ümraniyespor)

Goller: Dk. 62 Kahraman Demirtaş (kendi kalesine), Dk. 89 Onur Ayık (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 82 Diouf, Dk. 90+7 Soner Dikmen (Arabam.com Konyaspor)