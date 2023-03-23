Ligde son 4 haftada topladığı 8 puanla rakipleriyle arasındaki puan farkını kapatan HangiKredi Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, açıklamalarda bulundu.

Uçar, son haftalardaki performanslarının kendilerini yarışta tuttuğunu ve takımlar arasında ciddi bir puan farkının kalmadığını ifade etti.

"Bir galibiyetle fark kapanacak durumda. Ligin son düzlüğüne yavaş yavaş giriyoruz. Son 12 hafta. Hükmen maç dışında bazı takımların 10, bazı takımların 11 karşılaşması var. Son 100 metre gibi değerlendiriyorum ligin kalan bölümünü. Alınan her puan değerli. Biz de ligin son haftasına kadar alınabilecek puanları toplayıp yarışın içinde kalmak istiyoruz, amacımız bu."

"Konyaspor'un gol atamaması, maç kazanamaması şanssızlıktı"

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından iç sahada Arabam.com Konyaspor ile yapacakları mücadeleye değinen Uçar, yeşil-beyazlı takımın Galatasaray müsabakası öncesi 5 karşılaşmada gol atamaması ve üç kazanamamasının şanssızlık olduğunu söyledi.

Uçar, Konyaspor'un söz konusu periyotta kazanabileceği maçlar oynadığını aktardı.

"Tesadüf kelimesini sevmem ama Konyaspor'un gol atamaması, maç kazanamaması biraz şanssızlıktı. Gol atabileceği, kazanabileceği maçlar oynadı ama kazanamadı. Biz de sezona iyi bir giriş yapmıştık ama maç kazanamıyorduk. Konyaspor, yeni Sırp hocasıyla, bizim yaşadığımız periyoda benzer bir durum yaşadı. Sonrasında 14 hafta üst üste kazanan Galatasaray'a karşı alınan galibiyet, onlar adına çok değerliydi. Puan anlamında alt sıralardan onları uzaklaştıran bir galibiyet oldu. İyi oyunculardan kurulu bir takım Konyaspor. Yerli ve yabancı kalitesi yüksek olan, farklı opsiyonları bulunan bir takım. Burada onlar adına da bizim adımıza da zor bir maç olacak."

"Hedefimiz ligde kalıcı olmak"

Ligin kalan bölümünde Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor maçları dışında İstanbul dışına çıkmayacak Ümraniyespor'da Recep Uçar, son 4 haftaya dikkati çekti.

47 yaşındaki teknik adam, iç sahada yapacakları 5 maçın 3'ünün puan anlamında kendilerine yakın rakiplerle oynanacağını vurguladı.

"Kalan 10 maçın 5'i evimizde ve bu 5 maçın 3'ü bize puan anlamında yakın olan takımlarla. Giresunspor, MKE Ankaragücü ve Sivasspor'la evimizde oynayacağız. Bunların dışında Konyaspor ve Beşiktaş'la iç sahada oynayacağız. İç sahada oynayacağımız maçlar bizim adımıza değerli. Bu ligde var olmak istiyorsak, en azından bu maçların birkaçını kazanmak zorundayız. Deplasman maçlarından da alabileceğimiz maksimum puanı alarak hedefimiz ligde kalıcı olmak. Son 4 haftaya bakıldığında MKE Ankaragücü, Hatayspor, Giresunspor ve İstanbulspor maçları var. Puan anlamında yakın olduğumuz rakipler. Son düzlük bölüme kendimizi matematiksel olarak avantajla atabilmek bizim adımıza değerli."

"Federasyon hangi kararı alsaydı, bazıları memnun bazıları mutsuz olacaktı"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un sezonun kalanında lige devam etmeyecek olması ve kalan maçlarda bu iki takımın rakiplerinin hükmen galip sayılması hakkında da konuşan Recep Uçar, bu karara her kulübün kendi penceresinden baktığını ifade etti.

"Maç oynayıp kazananlar farklı pencereden bakıyor, maç oynayıp puan kaybedenler farklı pencereden bakıyor. Kendi avantajlarınaysa farklı çözüm önerileri, dezavantajlarınaysa farklı çözüm önerileri getirilebiliyor. Şu anda alınan bir karar dışında farklı bir karar çıksaydı da bazılarını memnun edecek, bazılarını memnun etmeyecekti. Ama şunu net söyleyebilirim, futbol sahada oynanıyor ve sahada kazanılan puanlar bence değerli. Sahada kazanmış bir kimsenin puanını silmek nasıl adaletsizse, kaybedilen ya da berabere kalınan maçlardaki puanları da yok görmek, bence adaletsiz olacaktı. Ama karar ne şekilde olsaydı bazılarını memnun, bazılarını mutsuz edecekti."

"Serkan Kırıntılı'nın affedilme gibi bir durumu gündemimizde yok"

Sezonun ilk yarısında oynanan İstanbulspor mücadelesinin ardından Del Valle ve Serkan Kırıntılı'nın kadro dışı kalması hakkındaki soruyu yanıtlayan Recep Uçar, Del Valle'nin durumunun farklı olduğuna dikkati çekti.

Recep Uçar, Venezuelalı futbolcuyla ilgili alınan kararın teknik bir karar olduğunu ifade etti.

"Del Valle o gün ilk 11'de oynamamıştı. Başka sorunlar vardı. Teknik anlamda alınan bir karardı. Kendisi bizimle şampiyonluk yaşamış, önemli katkılar vermiş, bu sene de verdiğimiz sürelerde bize hizmet etmiş, teşekkür ederek, sarılarak ayrıldığımız bir oyuncu. Sonrasında Eyüpspor'la anlaşma yaptı, devam ediyor. Kendisine başarılar diliyoruz. Serkan Kırıntılı sakatlıklar sonrasında takıma dönmüştü. O gün de ilk 11 başlamıştı. Sonraki süreçte oyuna devam etmek istemediğini söyledi. Kritik süreçten geçiyoruz. İstanbulspor o gün puan anlamında bizim altımızda olan bir takımdı. Sonrasında benim şahsi olarak, başkan ve yönetimle de konuşarak aldığım bir karar doğrultusunda bundan sonraki süreçte bizimle devam etmemesini istedik. Şu anda da bizimle devam etmiyor. Gündemimizde affedilme gibi bir durum da yok."

"Hırvatistan karşısında zor bir maç bizi bekliyor"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Takım'ın maçları ve kadroya çağrılan Umut Nayir hakkında da konuşan Recep Uçar, golcü futbolcunun milli takımın kadrosunda bulunmasının kendileri adına mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Uçar, Ümraniyespor tarihinde ilk kez bir oyuncunun milli takım kadrosunda yer aldığını belirtti.

"Umut Nayir adına, kulüp adına, teknik ekip adına ve oyuncu arkadaşları adına çok özel bir durum bu. Ümraniyespor, tarihinde ilk kez milli takıma oyuncu gönderiyor. Bizim hepimizi mutlu eden bir olay. Umarım orada iyi performans göstererek milli takımımıza katkıda bulunur."

Uçar, A Milli Takım'a Hırvatistan ve Ermenistan maçlarında başarılar diledi.

"Hırvatistan, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'ndan bildiğimiz, özel oyunculara sahip, ciddi başarılar elde eden, yarı finaller, finaller oynayan çok iyi bir takım. Zor bir maç bizi bekliyor. Daha önce de bu takıma karşı zorlu maçlar oynayıp önemli başarılar elde ettiğimiz karşılaşmalar da var, kaybettiğimiz maçlar da var. Umarım yüzümüzün güldüğü bir 90 dakika olur. Ermenistan belki Hırvatistan'ın seviye olarak altında olan bir takım ama bu seviyede oynanan maçların hepsi zor geçecek. Umarım iki maçtan da iyi sonuç alarak ilk bölümü tamamlarız."