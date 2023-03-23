Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kısa süre ara verdiği çalışmalarını antrenörü Utku Duman eşliğinde sürdüren 22 yaşındaki atlet, günde çift antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyor.

Doğukan, 8-9 Temmuz'da Bursa'da düzenlenecek Türkiye Büyükler Şampiyonası, 13-16 Temmuz'da Finlandiya'da yapılacak Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası ve 22-23 Temmuz'da Bosna-Hersek'te gerçekleştirilecek Balkan Büyükler Şampiyonası'nda zirvede yer alabilmenin hesaplarını yapıyor.

Kilcioğlu: Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım

Doğukan Kilcioğlu, kış sezonu yarışmalarının deprem felaketi nedeniyle iptal olduğunu anımsattı.

Doğukan, yaraların sarılmaya çalışıldığını ancak bir şekilde devam etmeleri gerektiğini belirtti.

"Yaz sezonu çalışmalarımıza başladık. Aynı disiplin ve çalışma arzusunu içimizde hissederek, önümüzdeki ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz."

Doğukan, günde çift idman yaptığını, yarışma döneminde daha çok teknik ve hız antrenmanlarına ağırlık verdiklerini anlattı.

Doğukan, yeni sezon hazırlık sürecinin yoğun geçtiğini ifade etti. Doğukan, başarılarıyla adından söz ettirmek istediğin dile getirdi.

"Evden antrenmana, antrenmandan eve, dinlenme ve beslenme şeklinde günlerimi geçiyorum. Düzenli ve disiplinli şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Her zamankinden daha iyisini, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bu sene hedeflerim öncekilerinden daha farklı. 23 yaş altındaki son senem. Daha güzel dereceler, başarılar elde edeceğime inanıyorum. Avrupa Şampiyonası ve Büyükler Balkan Şampiyonası'nda madalya hedefim var, umarım bunu gerçekleştireceğiz."