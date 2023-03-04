Trabzonspor ile Ümraniyespor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti.

Trabzonspor'un iç sahadaki 36 maçlık galibiyet serisi son buldu. Ümraniyespor ligde 5 maç sonra kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Sekidika ile 65. dakikada Umut Nayir kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 83. dakikada Yusuf Yazıcı attı.

90+8. dakikada Trabzonspor'da Naci Ünüvar ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Evinde 36 maç sonra yenilen Trabzonspor 38 puanda kaldı. Ümraniyespor ise deplasmanda aldığı galibiyetle 18 puana yükseldi.

Bordo-mavili takım, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybetmişti. Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile sahasında oynadığı son 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.

Öte yandan Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu hafta içi başkanlık görevinden istifa etmişti. Bordo mavililerde olağanüstü kongre kararı alınmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Trabzonspor’da vekil başkan Ertuğrul Doğan takım otobüsünü karşıladı

Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu’nun istifasının ardından göreve vekalet eden Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Ümraniyespor maçı için stada gelen takım otobüsünü karşıladı.

Trabzonspor’da Olağanüstü Genel Kurul kararı alınması sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etmişti.

Ağaoğlu’nun istifasının ardından göreve vekalet eden Asbaşkan Ertuğrul Doğan, takımın Ümraniyespor maçını stadyumdan izledi.

Takımın otobüsünü karşılayan Doğan, Abdullah Avcı ve futbolculara başarılar diledi. Bir grup taraftar da başkan adaylığını açıklaması beklenen Doğan’ı tezahüratlarla karşıladı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı gerisinden sert şutunda, top yan direkten döndü.

8. dakikada Peres'in ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Orkun Özdemir direk dibinde topu kornere çeldi.

13. dakikada Doğucan Haspolat'ın sağdan ortasında yakın mesafede Umut Bozok'un kafa ile dokunduğu ve kaleci Orkun Özdemir'i aşan topu, Mustafa Eser kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.

17. dakikada Larsen'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

34. dakikada sakatlanan Trezeguet'in yerine Naci Ünüvar oyuna dahil oldu.

41. dakikada Umut Bozok'un pasında ceza alanı sol çaprazında Naci Ünüvar'ın şutunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 51. dakikada konuk takım öne geçti. Mrsic'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu Sekidika topu filelere gönderdi. 0-1

57. dakikada golü atan Sekidika sakatlanarak sedye ile oyunu terk etti. Bu futbolcunun yerine Bettaieb oyuna dahil oldu.

60. dakikada Lenjani'nin soldan kullandığı kornerde ceza alanı içinde Glumac'ın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak tehlikeyi önledi.

GOL - 65. dakikada Lenjani'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda, Mrsic'in kafa ile aşırdığı topu altıpas çizgisi önünde Umut Nayir diziyle dokunarak filelere yolladı. 0-2

[Fotoğraf: AA]

73. dakikada Gomez'in ceza alanı hemen dışından şutunda, savunmaya çarpan topu kaleci Orkun Özdemir son anda uzanarak kornere çeldi.

GOL - 83. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin soldan ortasında, Gomez'in kafa vuruşunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Orkun Özdemir uzaklaştırdı. Daha sonra topu önünde bulan Yusuf Yazıcı, dönerek vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2

Konuk takım karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Mustafa Sönmez

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil (Dk. 77 Lahtimi), Larsen, Siopis (Dk. 61 Bardhi), Doğucan Haspolat (Dk. 77 Eren Elmalı), Abdülkadir Ömür, Trezeguet (Dk. 34 Naci Ünüvar), Gomez, Umut Bozok (Dk. 46 Yusuf Yazıcı).

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Valentin (Dk. 84 Sackey), Mustafa Eser (Dk. 46 Avounou), Glumac, Epureanu, Onur Atasayar (Dk. 46 Lenjani), Geraldo, Oğuz Gürbulak (Dk. 79 Serkan Göksu), Mrsic, Sekidika (Dk. 57 Bettaieb), Umut Nayir.

Sarı kartlar: Dk. 35 Epureanu, Dk. 76 Oğuz Gürbulak, Dk. 90+5 Orkun Özdemir, Dk. 90+6 Sackey (HangiKredi Ümraniyespor) Dk. 90+8 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Goller: Dk. 51 Sekidika, Dk. 65 Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 83 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+8 Naci Ünüvar (ikinci sarıdan) (Trabzonspor)