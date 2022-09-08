Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 32 yaşındaki sağ bek oyuncusu Strahil Popov'u 1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Popov'a 'Hoş geldin.' diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bulgar savunma oyuncusu, Türkiye'de daha önce Eyüpspor'un yanı sıra Hatayspor ve Kasımpaşa'da da forma giydi.