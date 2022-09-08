Alanyaspor Khadim Rassoul'ü kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu Khadim Rassoul'ü 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, transferin bitimine son saatler kaldığını belirtti.
Çavuşoğlu, savunma oyuncusu Rassoul'ü Eyüpspor'dan kiraladıklarını anlattı.
"Zaten Süper Lig'de oynamış bir futbolcu. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'ya da teşekkür ediyorum. Rassoul'e de Alanyaspor'u tercih ettiği için teşekkür ediyorum. İnşallah kulübümüz için hayırlı uğurlu olur. Kendisinden beklentimiz fazla."
Khadim Rassoul Corendon Alanyaspor'umuzda— Corendon Alanyaspor (@Alanyaspor) September 8, 2022
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Senegalli defans oyuncusu Khadim Rassoul da Alanyaspor'a transferi nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getirdi.
"Öncelikle sizlerin önünde başkanımızın bu sıcak karşılaması için teşekkür etmek istiyorum. Buradayım, mücadeleye hazırım. Alanyaspor'un başarısı için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum."
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