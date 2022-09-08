Sivasspor, 4 Eylül Stadı'nda Slavia Prag'ı ağırladı. Müsabakayı Hırvatistan'dan Fran Jovic yönetti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İsveç'in Malmö ekibine 2-0 yenilerek elenen Sivasspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etti.

Slavia Prag'ın golünü 4. dakikada Peter Olayinka atarken, Sivasspor'un golünü 26. dakikada Dia Seba kaydetti.

Öte yandan Sivasspor'da Keita 90+1. dakikada ikinci sarıdan kırmız kart gördü. 90+1. dakikada ise Slavia Prag'ta Provod'un kullandığı penaltıyı kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.

Spor Toto Süper Lig'i geçen sezon 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna katılma hakkını elde etmişti.

Avrupa kupalarında daha önce 22 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 7'sini kazandı, ikisinde berabere kaldı, 13 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 22 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 43 gole engel olamadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada ilk tehlikeli atak Slavia Prag'dan geldi. Holes'in arka direğe ortaladığı topa Olayinka vurdu. Savunmadan seken top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

GOL - 4. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza yayının gerisinde Appindangoye'nin ayağından aldığı topla sağ çaprazdan ceza alanına giren Olayinka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1.

14. dakikada kontra atakla tehlikeli gelen Slavia Prag'da ceza yayının gerisinde topla buluşan Sevcik'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

23. dakikada Sevcik'in sağ çaprazdan ortasında penaltı noktası yakınında iyi yükselen Olayinka'nın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

GOL - 27. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Sol çaprazdan şık hareketlerle ceza sahasına giren Gradel içeriye çevirdi. Dia Saba'nın altıpasa yakın noktada bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1.

39. dakikada sol kanattan çizgiye kadar inen Jurasek'in ortasına arka direkte Traore'nin vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

42. dakikada Masopust'un ceza alanı içi sol çaprazdan vuruşunda Ali Şaşal Vural'dan seken topu defans uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ewerton'un yerden ceza sahası dışına çıkardığı topa Sevcik'in vuruşunda, savunmadan seken meşin yuvarlak kornere gitti.

56. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasına altıpasta iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, yerden sekerek yükselen topa bu kez Ulvestad kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

61. dakikada sağ kanatta topla buluşan Doudera'nın ortasına arka direkte yükselen Ewerton'un kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

65. dakikada Provod'un ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.

69. dakikada Gradel'in sol çaprazdan içeriye çevirdiği meşin yuvarlak, Yatabare dokunamayınca kalecide kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

87. dakikada Gradel ile yaptığı verkaçla sağdan ceza sahasına giren Dia Saba'nın içeriye çevirdiği topu Slavia Prag savunması son anda araya girerek uzaklaştırdı.

89. dakikada sol çaprazda Ewerton'un arka direğe gönderdiği topa Sevcik'in vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

PENALTI KAÇTI - 90+1. dakikada konuk ekipten Tiehi, Goutas ile mücadele ederken ceza sahasında yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Provod'un kullandığı penaltı atışında kaleci Ali Şaşal Vural sağına yatarak gole izin vermedi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Fran Jovic, Hrvoje Radic, Luka Pusic (Hırvatistan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın (Dk. 80 Caner Osmanpaşa), Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Keita, Ulvestad, N'jie (Dk. 73 Ahmed Musa), Dia Saba, Gradel, James (Dk. 19 Yatabare)

Slavia Prag: Mandous, Doudera, Ousou, Kacharaba (Dk. 46 Tiehi), Masopust (Dk. 77 Stanislav Tecl), Sevcik, Holes, Usor (Dk. 63 Schranz), Traore (Dk. 46 Provod), Jurasek (Dk. 46 Ewerton), Olayinka

Goller: Dk. 4 Olayinka (Slavia Prag), Dk. 27 Dia Saba (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Keita (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Jurasek, Dk. 60 Usor, Dk. 66 Masopust (Slavia Prag), Dk. 60 Gradel, Dk. 90+2 Goutas (Demir Grup Sivasspor)