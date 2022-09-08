Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor Galatasaray'dan Luyindama'yı kiraladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray'dan Christian Luyindama ile bir yıllığına kiralık olarak anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı 28 yaşındaki oyuncunun transferine ilişkin bilgilendirme yapıldı.
"Kulübümüz, Galatasaray'dan Christian Luyindama ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'Hoş geldin.' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."
Christian Luyindama imzayı attı.— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) September 8, 2022
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Etiketler: Antalyaspor Transfer Haberleri
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