Kulüpten yapılan açıklamaya göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı 28 yaşındaki oyuncunun transferine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

"Kulübümüz, Galatasaray'dan Christian Luyindama ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'Hoş geldin.' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."