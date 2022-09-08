Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 20:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nice-Köln maçı taraftar olayları nedeniyle ertelendi
[Fotograf: Reuters]
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda oynanması planlanan Nice-Köln maçı, tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle ertelendi.
UEFA, Fransa'nın Nice takımıyla Almanya temsilcisi Köln arasındaki D Grubu mücadelesini iki takım taraftarları arasında tribünlerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle erteledi.
[Fotoğraf: Reuters]
Köln Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nice ile oynayacağımız maç, tribündeki taraftar grupları arasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle ne yazık ki ertelenmiştir. UEFA, güvenlik toplantısı yapıyor. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: UEFA Avrupa Konferans Ligi
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