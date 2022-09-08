Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 20:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
PFDK'dan MKE Ankaragücü'ne seyircisiz oynama cezası
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü'ne bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.
PFDK ayrıca MKE Ankaragücü maçındaki olaylarda kırmızı kart göre Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'ya ekstra ceza vermedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Beşiktaş MKE Ankaragücü TFF
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