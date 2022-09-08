Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki imza töreninde, yaz transfer sezonunu tamamladıklarını belirtti.

"Shoya Nakajima çok deneyimli ve kaliteli bir oyuncu. Bizi tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar kendisi için 50 milyon avro bonservis bedeli ödendi. Bugüne kadar en çok bonservis bedeli ödenen Japon oyunculardan biri. 2 yıllık bir anlaşmaya imza atıyoruz. Kendisinin takımımıza çok katkısı olacağına inanıyoruz."

28 yaşındaki Japon orta saha oyuncusu, Nakajima ise transferin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

"Burada olduğum için çok mutluyum. Antalyaspor'dan teklif geldikten sonra süreç benim için kolay olmadı. Karar vermek de kolay değildi. Ancak takımın oynadığı futbolu izledikten ve fikir sahibi olduktan sonra buraya gelmeye karar verdim."