Trabzonspor Ferencvaros Stadı'nda rakibi ile karşılaştı. Karşılaşmayı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetti.

Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yapamadı.

Bordo mavililer bin 112 günlük galibiyet hasretine son veremedi.

Ferencvaros'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada ve penaltıdan 44. dakikada Tokmac Nguen ile 29. dakikada Traore kaydetti.

Trabzonspor'un gollerini ise yeni transferleri Maxi Gomez 39. dakikada, Umut Bozok 71. dakikada attı.

16. dakikada Ferencvaros'da Eldar Civic kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı.

87. dakikada ise Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 5. dakikada gelişen ilk etkili atakta ev sahibi takım golü buldu. Vecsei'nin pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Nguen, gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0.

KIRMIZI KART - 16. dakikada Larsen'in bileğine basan Frencevaros oyuncusu Civic, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

24. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Dibusz sol direk dibinden yatarak topu güçlükle çıkardı.

25. dakikada ceza alanı içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Gomez'in şutunda, Dibusz yatarak tehlikeyi önledi.

26. dakikada ceza yayı üzerinden Gomez'in şutunda kaleci Dibusz, sol tarafına yatarak topu kornere çelmeyi başardı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 29. dakikada Frencevaros, ikinci golü buldu. Nguen'in solda yerden pasına hareketlenen Traore, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin yanından dokunarak topu filelere gönderdi. 2-0.

GOL - 39. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Bakasetas, orta alandan kaptığı topla ilerleyerek meşin yuvarlağı sağ çaprazdaki Gomez'e bıraktı. Bu futbolcu da şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1

PENALTI - 43. dakikada Zachariassen'in sağ taraftan ortasında, ceza alanı içinde Hugo, topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Fabio Maresca, penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 44. dakikada Nguen, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Muhammet Taha Tepe'nin ters köşesinden filelere yolladı. 3-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışı sonrası ceza alanı içinde uygun durumdaki Trezeguet'nin kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta çıktı.

53. dakikada Wingo'nun ceza alanı dışından sert şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

59. dakikada Eren Elmalı'nın soldan pasına hareketlenen Bakasetas'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Dibusz topu kontrol etti.

67. dakikada Besic'in pasında ceza alanı içinde topu iyi kontrol eden Traore'nin sert şutunda kaleci Muhammet Taha Tepe, meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

GOL - 71. dakikada Trabzonspor, farkı tekrar 1'e düşürdü. Gomez'in pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Umut Bozok, yerden vuruşla topu kaleci Dibusz'un solundan filelerle buluşturdu. 3-2.

83. dakikada Gojak'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Muhammet Taha Tepe, sol tarafına gelen topu yatarak kornere çeldi.

87. dakikada Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın golü Video Yardımcı Hakem uyarısıyla, pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Groupama Arena

Hakemler: Fabio Maresca, Giovanni Baccini, Davide Imperiale (İtalya)

Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Knoester, Mmaee, Civic, Vecsei (Dk. 76 Laidouni), Besic (Dk. 90 Kovacevic), Nguen (Dk. 76 Gojak), Zachariassen, Traore, Boli (Dk. 20 Botka)

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larsen, Bartra, Hugo (Dk. 46 Eren Elmalı), Denswil (Dk. 72 Djaniny), Gbamin (Dk. 46 Hamsik), Bakasetas, Bardhi (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Abdülkadir Ömür (Dk. 60 Umut Bozok), Trezeguet, Gomez

Goller: Dk. 5 ve 44 (penaltıdan) Nguen, Dk. 29 Traore (Ferencvaros) Dk. 39 Gomez, Dk. 71 Umut Bozok, (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 16 Civic (Ferencvaros)

Sarı kartlar: Dk. 41 Besic, Dk. 80 Wingo, Dk. 86 Dibusz, Dk. 90+2 Laidouni (Ferencvaros) Dk. 42 Bardhi (Trabzonspor)