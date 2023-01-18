Ümraniyespor kupada Trabzonspor'u konuk edecek
HangiKredi Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde bugün Trabzonspor'u konuk edecek.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını çeyrek finale yazdıracak.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son maçında Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek moral bulan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
Kupaya 5. turdan itibaren katılan Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.
Trabzonspor 108 gündür deplasmanda kazanamıyor
Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gündür dış sahada kazanamıyor.
Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.
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