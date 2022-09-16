Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniyespor ile Kasımpaşa karşılaşacak
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 17 Eylül Cumartesi günü HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak maç saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Ümraniyespor, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. İki puan toplayan kırmızı-beyazlı takım, haftaya 17. sırada girdi.
Kasımpaşa ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 yenilgi aldı. Lacivert-beyazlılar, 6 puanla 13. sırada yer aldı.
Etiketler: Ümraniyespor Kasımpaşa Süper Lig
Son Haberler
- 15:43
- 15:36
- 15:36
- 15:44
- 15:34
Sıradaki Haber
Trabzonspor-Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz