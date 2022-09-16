Aragon özerk bölgesindeki 5,1 kilometrelik MotorLand Aragon Pisti'nde koşulacak yarışın sıralama turları, 17 Eylül Cumartesi günü TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 18 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te, 23 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de şu ana kadar Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 6, Enea Bastianini (Gresini) ve Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) üçer, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.

Sezonun ilk 14 yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 211 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 181

3. Aleix Espargaro (İspanya): 178

4. Enea Bastianini (İtalya): 138

5. Johann Zarco (Fransa): 125