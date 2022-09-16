Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, VIP Platinum 1250, VIP Gold 1000, VIP Silver 750, batı tribün 350, doğu tribün için ise 250 liradan satışa çıkarıldı.

Fırtına ve kale arkası tribünlerindeki koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı gerçekleştirilmeyecek.

Öte yandan, TFF tarafından alınan karar gereği, 28 Ağustos'ta oynanan Trabzonspor-Galatasaray müsabakasında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt tribünü I, K, J, Vestel tribünü güney alt J bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bu müsabakaya girişlerine izin verilmeyecek.