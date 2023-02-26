Ümraniyespor ile Adana Demirspor, Ümraniye Şehir Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Temponun düşük olduğu mücadelede ilk yarı golsüz tamamlandı. Konuk ekipte ikinci yarı oyuna dahil olan hücum oyuncuları, Adana Demirspor’un üst üste pozisyonlar bulmasını sağladı.

79. dakikada N’Diaye’nin golüyle 1-0 öne geçen Adana ekibine, ev sahibi 90. dakikada Kayode’nin attığı golle yanıt verdi. Müsabakanın geri kalan dakikalarında başka gol olmazken, iki takım da sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Ligde altıncı bereberliğini alarak galibiyet hasretini 5 maça çıkartan Ümraniyespor, 15 puanla son sırada yer aldı. Üst üste ikinci beraberliğini alan Adana Demirspor ise 39 puana yükseldi.

Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan maçta Adana Demirspor sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Mücadelede ilk tehlike Adana Demirspor kalesinde yaşandı. Sağ kanatta topla buluşan Geraldo'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Umut Nayir, ceza sahasına girer girmez yerden sert vurdu ancak kaleci Ertaç topu kornere çeldi.

27. dakikada Adana Demirspor etkili geldi. Yusuf Sarı'nın sağ kanattan pasında topla buluşan Belhanda, ceza yayı üzerindeki Emre Akbaba'yı gördü. Bu futbolcunun yerden sert şutunda kaleci Orkun meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

40. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Geraldo'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası içindeki Sackey vurdu ancak Svensson meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Dönen top Onur Atasayar'da kaldı. Bu futbolcunun kale sahası önünden şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada Belhanda'nın pasında soldan son çizgiye inen Rodrigues yerden penaltı noktasına doğru ortaladı. Onyekuru'nun üzerinden atladığı meşin yuvarlak, Yusuf Sarı'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, top az farkla üstten dışarı gitti.

56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Geraldo, ceza sahası dışında sol çaprazdaki Sekidika'ya pasını aktardı. Bu futbolcu uzak mesafeden topa sert vurdu, kaleci Ertaç Özbir uzanarak gole engel oldu.

76. dakikada ceza sahası sol çizgisinde topu kapan Akintola, kale sahası önüne ortaladı. Badou Ndiaye'nin kafayla aşırttığı topa Belhanda kafayı vurdu. Kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kontrol etti.

GOL - 79. dakikada Adana Demirspor golü buldu. Savunmanın uzaklaştıramadığı topa Rodrigues ceza sahası dışından sert vurdu. Kale sahası önünde meşin yuvarlakla buluşan Akintola'nın şutunda kaleci Orkun'un sektirdiği topu Badou Ndiaye tamamlayarak takımını öne geçirdi. 0-1.

GOL - 90. dakikada HangiKredi Ümraniyespor eşitliği yakaladı. Adana Demirspor ceza sahasına gönderilen uzun topta Glumac, kafayla meşin yuvarlağı Mrsic'e indirdi. Bu futbolcunun kale sahasına doğru yerden ortasında Kayode, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-1.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Ümraniye Şehir Stadı

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Aleks Taşçıoğlu.

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Mustafa Eser (Dk. 83 Onur Ayık), Glumac, Epureanu, Onur Atasayar, Sackey (Dk. 87 Mrsic), Oğuz Gürbulak (Dk. 84 Fatih Yiğit Şanlitürk), Geraldo (Dk. 77 Bettaieb), Gheorghe, Sekidika (Dk. 84 Kayode), Umut Nayir.

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Semih Güler, Svensson, Mert Çetin (Dk. 45+1 Manev), Onyekuru (Dk. 65 Akintola), Belhanda, Ndiaye, Emre Akbaba (Dk. 85 Yusuf Erdoğan), Yusuf Sarı (Dk. 84 Gökhan İnler), Rodrigues, Stambouli (Dk. 65 Ndiaye).

Goller: Dk. 79 Ndiaye (Adana Demirspor), Dk. 90 Kayode (HangiKredi Ümraniyespor)

Vincenzo Montella: Avantaj elde ettikten sonra zihinsel bir düşüş yaşadık

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, çok zor bir karşılaşma olacağını ve mücadelenin böyle geçeceğini bildiklerini belirterek, Ümraniyespor'un son 10 maçında yalnızca bir kez ilk yarıları mağlup kapattığının altını çizdi.

[Fotoğraf: AA]

İtalyan çalıştırıcı, ikinci yarıda öne geçebilmek için uğraştıklarını ve bunu başardıklarını dile getirdi.

"Avantaj elde ettikten sonra zihinsel bir düşüş yaşadık ve bu da bize bedel ödetti. Tabii ki berabere kaldığımız için üzgünüz. Gol yedikten sonra net pozisyonlarımız da var ve değerlendiremediğimiz için üzgünüz. İki puan kaçırmış olduk. Bütün skorları kabul etmek zorundayız. Ümraniyespor'u da tebrik etmek gerekiyor. Maçlarına baktığınız zaman, sonuna kadar sahada kalan bir takım var."

Montella, Ümraniyespor karşısında direkt forvet oyuncusuyla maça başlamamasıyla ilgili olarak da konuştu.

"Futbolda ters bir şekilde bir şeyi kanıtlamak istediğinizde elinizde çok delil olmaz. Forvet varken gol attık, forvet varken de gol yedik."