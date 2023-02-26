Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Ayşegül Mert Antalya'da ikinci oldu
Milli tenisçi Ayşegül Mert, W15 Antalya Megasaray Tenis Akademi Kupası'nda ikincilik elde etti.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ayşegül, tek kadınlar finalinde Rusya'dan Diana Demidova ile karşılaştı.
Kariyerinin ilk tekler finaline çıkan milli sporcu, rakibine 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup oldu.
Son Haberler
- 16:16
- 16:17
- 15:59
- 16:12
- 15:49
Sıradaki Haber
TFF ve kulüpler Ziya Şengül için taziye mesajı yayımladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz