Spor Toto 1'inci Lig'de 11'inci hafta heyecanı İstanbul ekiplerinin kapışmasıyla devam etti.

Ligin namağlup ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor, Tuzlaspor'u konuk etti..

Mücadele, ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle noktalandı.

Bereket Sigorta Ümraniyespor'a galibiyeti getiren goller 6'da Camara ve 90+5'te Napoleoni'den geldi.

Konuk ekibe 16. dakikada Sedat'ın kaydettiği gol puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla 27 puana ulaşan Bereket Sigorta Ümraniyespor liderliğini sürdürürken, 14 puanlı ve bir maçı eksik Tuzlaspor 7. sırada kaldı.