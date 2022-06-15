Vejle Stadyumu'ndaki mücadelede Ümit Millilerin gollerini 10'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+3'üncü dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.

Ev sahibi ekibin golleri ise 18'inci dakikada O'Riley, 67'nci dakikada Isaksen ve 77'nci dakikada Kvistgaarden'den geldi.

Avrupa Şampiyonası'na gitme şansını daha önce kaybeden ay-yıldızlılar, 2'şer galibiyet ve beraberlik elde ettiği grup maçlarında 4 yenilgi alarak, grubu 3'üncü sırada tamamladı.