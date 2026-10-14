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Dünya
AA 14.10.2026 10:05

ABD'de Demokratlar ara seçimleri kazanmaları halinde Trump yönetimini soruşturmayı planlıyor

ABD'de Demokratlar, 3 Kasım'daki ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmeleri durumunda, Başkan Donald Trump yönetimini kapsamlı bir denetime tabi tutmayı ve soruşturmayı planlıyor.

ABD'de Demokratlar ara seçimleri kazanmaları halinde Trump yönetimini soruşturmayı planlıyor

ABD'de 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun 33 koltuğunda seçime gidilecek.

Demokratlar, ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanmaları durumunda ocak ayında göreve başlayacak yeni Kongrenin ilk 100 gününde uygulamaya koyacakları gündem üzerinde çalışıyor.

Trump yönetimini kapsamlı bir denetime tabi tutmayı planlayan Demokratların dış politika gündeminde ise İran savaşının sona erdirilmesi ve Trump yönetiminin gümrük vergilerinin kaldırılması öne çıkıyor.

Demokratlar, Kongre'de savaş yetkilerine ilişkin yeni karar tasarılarını gündeme getirerek Trump yönetimine İran'daki askeri faaliyetleri sonlandırması için baskı yapmayı planlıyor.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, partisinin önceliklerinin sağlık sigortası maliyetlerini düşürmek, Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerini kaldırmak ve İran savaşına ilişkin oylama yapmak olduğunu belirtti.

Temsilciler Meclisi Denetim ve Yargı komitelerindeki kıdemli Demokrat üyelere Trump yönetimi hakkında soruşturmalar hazırlama görevi veren Jeffries, Başkan'ın görevden alınmasının ne gündemde olduğunu ne de gündem dışı olduğunu vurguladı.

Jeffries, "Gıda ve benzin fiyatlarını düşürmemiz gerekiyor. İkincisi, sağlık hizmetlerini her bir Amerikalı için karşılanabilir hale getirmeliyiz. Üçüncüsü, ABD halkına eşi görülmemiş bir yolsuzluk yaşatan dolandırıcılardan hesap soracağız." ifadelerini kullandı.

Demokratların yolsuzlukla mücadele kapsamında yürüteceği soruşturmaların, Başkan Trump, ailesi ve yönetimini kapsadığı belirtiliyor.

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