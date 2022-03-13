Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 21:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümit Karan Uşakspor ile anlaştı
[Fotoğraf: AA]
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, teknik direktör Ümit Karan'la 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Karan ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ümit hocamıza görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" sözlerine yer verildi.
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