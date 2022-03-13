Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı tekrar ertelendi
[Fotoğraf: Arşiv]
Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih arasında oynanacak 26'ncı hafta erteleme karşılaşması, COVID-19 vakaları nedeniyle yeniden ertelendi.
Fenerbahçe Beko, 15 Mart Salı günü oynanması gereken THY Avrupa Ligi 26'ncı hafta erteleme karşılaşmasının Bayern Münih'te tespit edilen COVID-19 vakaları nedeniyle ikinci kez ertelendiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nin karşılaşma için yeni bir tarih belirleyeceği belirtildi. Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin bilgilendirmenin ileriki günlerde yapılacağı kaydedildi.
Etiketler: Fenerbahçe Bayern Münih
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