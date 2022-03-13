Fenerbahçe Beko, 15 Mart Salı günü oynanması gereken THY Avrupa Ligi 26'ncı hafta erteleme karşılaşmasının Bayern Münih'te tespit edilen COVID-19 vakaları nedeniyle ikinci kez ertelendiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nin karşılaşma için yeni bir tarih belirleyeceği belirtildi. Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin bilgilendirmenin ileriki günlerde yapılacağı kaydedildi.