Spor Toto Süper Lig'de dün sahasında Göztepe'yi 4-2 yenen Trabzonspor, 18 Mart Cuma günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve koordinasyonun ardından pas çalışması yaptı.

İdman, dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavili takım, salı günü yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.