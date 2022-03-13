Plovdiv şehrinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde serbest stil müsabakaları yapıldı.

Mindere çıkan milli sporculardan 79 kiloda Abdulvasi Balta ve 65 kiloda Hamza Alaca, bronz madalya kazandı.

Şampiyonada 57 kiloda bronz madalya için mücadele eden Yusuf Demir ise rakibine yenilerek Avrupa 5'incisi oldu.

Organizasyonun son gününde milli sporcular, 2 altın, 3 de bronz madalya müsabakasına çıkacak.