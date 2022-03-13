Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 00:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 2 bronz madalya
[Fotoğraf: Türkiye Güreş Federasyonu]
Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 79 kiloda Abdulvasi Balta ve 65 kiloda Hamza Alaca bronz madalya kazandı.
Plovdiv şehrinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde serbest stil müsabakaları yapıldı.
Mindere çıkan milli sporculardan 79 kiloda Abdulvasi Balta ve 65 kiloda Hamza Alaca, bronz madalya kazandı.
Şampiyonada 57 kiloda bronz madalya için mücadele eden Yusuf Demir ise rakibine yenilerek Avrupa 5'incisi oldu.
Organizasyonun son gününde milli sporcular, 2 altın, 3 de bronz madalya müsabakasına çıkacak.
Etiketler: Avrupa Güreş Şampiyonası Bulgaristan
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