İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, sahasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta hat-trick yaparak takımına galibiyeti getiren 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre Josef Bican'ı geride bırakarak 807 golle futbol tarihinin en golcü ismi oldu.

Bican, profesyonel futbol oynadığı 1931-56 döneminde Avusturya ve Çekoslavakya liglerinin yanı sıra milli takım formasıyla da çıktığı 530 maçta 805 gol atmıştı.

[Fotoğraf: AFP]

Ronaldo tarihin en çok gol atan futbolcusu oldu

Ronaldo ayrıca, 37 yaş 146 günle Premier Lig tarihinin hat-trick yapan en yaşlı futbolcusu oldu.

Karşılaşmada Londra ekibinin golleri penaltıdan Harry Kane ile Harry Maguire'den (kendi kalesine) geldi.

[Fotoğraf: Reuters]

Bir rekor da Manchester United'dan

Manchester United’ın Tottenham karşısında 3-2 galip geldiği karşılaşma ev sahibi ekip için de ayrı bir önem ifade etti. Bu galibiyet ile Premier Lig tarihinde iç sahada 400’üncü galibiyetine ulaşan Manchester United, bu istatistiğe ilk ulaşan takım olmayı başardı.

Premier Lig’de iç sahada 572 maça çıkan Manchester ekibi, 400 galibiyet, 108 beraberlik ve 64 mağlubiyet aldı.