Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 23:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Süper Lig maçına kar engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pazar günü oynanacak olan Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçı, elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın İstanbul'a gelememesi nedeniyle pazartesi gününe ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında yarın saat 16.00'da oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor maçının elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın ulaşımdan kaynaklı olarak İstanbul'a gelememesi nedeniyle pazartesi gününe ertelendiğini açıkladı.
Müsabaka, 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
Etiketler: Medipol Başakşehir Antalyaspor Süper Lig
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