Rusya Premier Lig’in 21. haftasında Lokomotif Moskova, RZD Arena’da CSKA Moskova’yı konuk etti.

Deplasman ekibi, 39. dakikada milli oyuncu Yusuf Yazıcı’nın attığı gol ile 1-0 öne geçti.

Bu golden 3 dakika sonra Lokomotif Moskova, Wilson Isidor’un golüyle skoru 1-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. CSKA Moskova 90+1. dakikada Mario Fernandes’in golüyle skoru 2-1’e getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca CSKA Moskova sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından CSKA Moskova puanını 39’a yükseltti ve maç fazlasıyla 3’üncü sıraya yükseldi. Lokomotif Moskova ise 31 puanda kaldı.

Yusuf Yazıcı fırtına gibi

Devre arası transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova’ya katılan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, takımını sırtlamaya devam ediyor.

CSKA Moskova formasıyla 4 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı’nın forma giydiği 4 maçta da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.