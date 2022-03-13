Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 19:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Chelsea'den peş peşe 5. galibiyet
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Chelsea, Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti. Londra ekibi ligde arka arkaya 5. galibiyetini aldı.
Bir maç eksiği bulunan takımlar arasındaki mücadelede, 3. sıradaki Chelsea, puan tablosunun orta sıralarındaki Newcastle United'ı ağırladı.
Londra ekibi, Havertz'in 89. dakikada attığı golle ligde arka arkaya 5. galibiyetini aldı.
Chelsea puanını 59'a yükseltirken, Newcastle United 31 puanda kaldı.
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