Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 21:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş'ın derbi kadrosu belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Süper Lig'in 29. haftasında yarın derbi maçta Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kamp kadrosuna şu isimlerin dahil edildiği duyuruldu:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.
Etiketler: Beşiktaş Galatasaray
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