IOC Başkanı Thomas Bach, bugün video konferans yoluyla yapılan icra kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bach, icra kurulunda ele alınan 2021-2024 yılları Olimpik Dayanışma Bütçesi'nin yüzde 16 oranında artırılarak, 509 milyon dolardan 590 milyon dolara çıkarıldığını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya çapında yaşanan zorluklara dikkati çeken Bach, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanan atletlere ve ulusal olimpiyat komitelerine daha fazla destek vereceklerini ifade etti.

Ertelenen 2020 Olimpiyatları'na 2021 yazında ev sahipliği yapmaya hazırlanan Japonya'nın başkenti Tokyo'ya 15-18 Kasım tarihlerinde ziyaret gerçekleştirecek olan Bach, görüşmelerde oyunların iptalinin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya kesin bir dille "Hayır" yanıtını verdi.

Alman spor adamı, olimpiyatlarda mücadele edecek sporculara aşı yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soru üzerine, önceliğin doktor, hemşire ve yüksek risk grubundakilerde olduğunu söyledi.