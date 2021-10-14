Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı John Coates, Çin de dahil olmak üzere herhangi bir ülkeye, Olimpiyat komitesinin ülkelere ne yapacaklarını söylemediğini ve insan hakları konusunda baskı yaptıklarını reddetti.

"IOC insan haklarına çok büyük önem veriyor"

Coates, Avustralya Ulusal Basın Kulübü'ne yaptığı açıklamada IOC'nin bir dünya hukümeti olmadığını ve Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapan ülkelerin egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

"IOC insan haklarına çok büyük önem veriyor. IOC'nin görevi, Ulusal Olimpiyat komiteleri veya Olimpiyatlar içinde oyunların yürütülmesiyle ilgili hiçbir insan hakları ihlalinin olmaması. Bir ülkeye gidip onlara ne yapacaklarını söyleme yetkimiz yok. Bu bizim görevimiz değil ve oyunların veya Olimpiyat Komitesinin kendilerini yönetme biçiminin ötesine geçme yeteneğimiz yok."

Çin'in başkenti Pekin, 4-20 Şubat 2022 tarihleri ​​arasında kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak.