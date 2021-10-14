Hamsik Fenerbahçe maçında riske edilmeyecek
Ülkesinin milli takımında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Trabzon’da MR’ı çekilen Trabzonspor’un Slovak futbolcusu Marek Hamsik, Fenerbahçe maçında riske edilmeyecek.
2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Slovakya’nın Hırvatistan ile oynadığı maçta ayağından yaşadığı sakatlık sonrası 41. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Marek Hamsik’in, bugün Trabzon’da MR’ı çekildi.
Slovak oyuncunun yapılan ilk kontrolün ardından Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında riske edilmeyecek.
Bordo mavili kulübün doktoru Yaşar Kibar Güven, Marek Hamsik’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
"Hafta içi Slovakya milli takımıyla oynadığı müsabakada sakatlanan Marek Hamsik’in bugün çekilen MR’ında sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir."
Trabzonspor’un bu sezon ligde oynadığı 8 maçın tamamında forma giyen 34 yaşındaki Hamsik, 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.
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