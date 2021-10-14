Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, bu müsabakaya Ali Şansalan'ı atadı. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak bir karşılaşmada ilk kez düdük çalacak olan Şansalan 6 sezondur Süper Lig'de görev alıyor.

Ali Şansalan bu sezon iki takımın da birer maçını yönetti. Trabzonspor'un deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yendiği maçı yöneten Şansalan yine deplasmanda Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği müsabakada görev aldı.

Trabzonspor'un Süper Lig'de 5 maçını yönetti

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmada düdük çalacak olan Ali Şansalan, Süper Lig'de bordo-mavililerin 5 maçını yönetti.

Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Şansalan, Fenerbahçe'nin ise Süper Lig'de 6 karşılaşmasında görev aldı.

Bu müsabakalarda sarı-lacivertiler 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 9. haftada görev alacak hakemler ise şu şekilde:

15 Ekim Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

16 Ekim Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

17 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Göztepe: Cüneyt Çakır

16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan

18 Ekim Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk

20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep: Zorbay Küçük