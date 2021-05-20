IOC Başkanı Thomas Bach, Organizasyon Komitesi, merkezi hükümet ve Tokyo Valiliği yetkililerinin yer aldığı ortak konferansta yaptığı konuşmada, Tokyo Oyunları'nın son durumuna değindi.

Bach, açılış törenine yaklaşık 9 hafta gibi kısa bir süre kaldığını belirtti.

"Japon partner ve dostlarımızla beraber, herkes için güvenli bir olimpiyat oyunlarına yönelik IOC'nin tam kararlılığını yeniden vurgulamak isterim. Güvenli olimpiyatların başarılması için sadece oyunların düzenlenmesine odaklanmış durumdayız."

Aşı uygulamasına değinen Bach, olimpiyat yerleşkelerine girecek sporcu ve delegasyon ekiplerinin yüzde 75'inin halihazırda aşılanmış ya da aşılanması planlanmış olduğunu kaydetti.

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Tamayo Marukawa, sporcuların dışında gazeteciler ve yetkililer gibi diğer resmi katılımcıların da aşılanması gerektiğini söyledi.

Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Haşimoto da Tokyo Oyunlarının dünyaya ve gelecek nesillere, "küresel bir meydan okumayla nasıl mücadele edildiğini" göstereceğini belirtti.