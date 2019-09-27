Spor
Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu başladı27 Eylül 2019 Cuma 16:11 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 17:04
Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin sponsorluklarıyla düzenlenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu başladı.
Konya Anıt Meydanı'nda başlayan ve 8 ülkeden 10 takımın yarıştığı turun birinci etabı, Hatunsaray ve Akören güzergahının ardından Mevlana Kültür Merkezi'nde tamamlandı.
Toplam 409 kilometre koşulacak turun 127 kilometrelik ilk etabını Torku Şekerspor'dan Batuhan Özgür birinci, Cezayir'den Hamza Yacine ikinci ve Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ahmet Örken üçüncü tamamladı.
Tur, ikinci ve üçüncü etapların ardından 29 Eylül Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA