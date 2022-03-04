Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası İstanbul'da yapılacak
[Fotoğraf: AA arşiv]
7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, 12-15 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.
Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonanın TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Sporcu kayıtları 1 Mayıs'ta sona erecek.
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