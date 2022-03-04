MotoGP'de sezon Katar'da başlayacak
Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2022 sezonu, 5 Mart Cumartesi günü Katar Grand Prix'si ile başlayacak.
Katar'ın Losail şehriyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometre uzunluğundaki pistte, pazar günü 22 tur üzerinden yapılacak yarış, TSİ18.00'de start alacak.
Endonezya ile Finlandiya'nın etaplara yeni eklendiği organizasyon, takvimde bir değişiklik yaşanmazsa 6 Kasım'da İspanya'nın Ricardo Tormo Pisti'ndeki yarışla sona erecek.
MotoGP'de geçen yıl Yamaha'nın 22 yaşındaki Fransız pilotu Fabio Quartararo şampiyonluk ipini göğüslemişti.
MotoGP'de 2022 sezonunun takvimi şöyle:
6 Mart Katar Losail
20 Mart Endonezya Mandalika
3 Nisan Arjantin Termas de Rio Hondo
10 Nisan ABD Americas
24 Nisan Portekiz Algarve
1 Mayıs İspanya Jerez
15 Mayıs Fransa Le Mans
29 Mayıs İtalya Mugello
5 Haziran İspanya Katalonya
19 Haziran Almanya Sachsen
26 Haziran Hollanda Assen
10 Temmuz Finlandiya Kymi
7 Ağustos Büyük Britanya Silverstone
21 Ağustos Avusturya Red Bull Spielberg
4 Eylül İtalya Misano
18 Eylül İspanya Aragon
25 Eylül Japonya Twin Motegi
2 Ekim Tayland Chang
16 Ekim Avustralya Phillip Adası
23 Ekim Malezya Sepang
6 Kasım İspanya Ricardo Tormo
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