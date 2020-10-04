COVID-19 salgını nedeniyle 300 kişinin katılabildiği Uluslararası İzmir Maratonu'nun startı, Lozan Meydanı'nda verildi. Start, belirli zaman aralıklarıyla gruplar halinde verildi.

Katılımcılar, Lozan Meydanı-Karşıyaka Atatürk Anıtı-İnciraltı Kent Ormanı-Vasıf Çınar Bulvarı güzergahında, 42 kilometre koşacak.

Maratonun uluslararası ödülleri, erkekler ve kadınlarda 10'ar bin dolar olarak belirlendi.

[Fotoğraf: AA]

Katılımcıların ateşleri ölçüldü

Maratondan yarım saat sonra startı verilen 10 kilometrelik koşuda ise 700 katılımcı, Şair Eşref Bulvarı-Alsancak Limanı-Arkas Binası-Lozan Meydanı-Sabancı Kültür Merkezi-Vasıf Çınar Bulvarı güzergahında yarışacak.

Tüm katılımcılar, koronavirüs önlemleri çerçevesinde koşuya 3 gün kala kendilerini izolasyona aldı.

Tüm katılımcıların ateşleri ölçülürken, etkinlik alanına tek bir noktadan girişe izin verildi.