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Ayhancan Güven Fransa'da 4. oldu
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa’nın 3. ayağındaki ilk yarışta dördüncü oldu.
Paul Ricard Pisti'nde düzenlenen yarışa beşinci sırada başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan, finişi dördüncü sırada geçti.
Ayhancan, ikinci yarış için 4 Ekim Pazar günü saat 09.15'te, üçüncü yarış için de 14.25'te piste çıkacak.
Etiketler: Ayhancan Güven Porsche Carrera Kupası fransaSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 23:51
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