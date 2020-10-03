Paul Ricard Pisti'nde düzenlenen yarışa beşinci sırada başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan, finişi dördüncü sırada geçti.

Ayhancan, ikinci yarış için 4 Ekim Pazar günü saat 09.15'te, üçüncü yarış için de 14.25'te piste çıkacak.