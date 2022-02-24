UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, uluslararası toplumun Avrupa'daki güvenlik durumuna ilişkin endişesi paylaşıldı.

"Ukrayna'da devam eden Rus askeri saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ukrayna'daki futbol topluluğuyla dayanışmamızda kararlıyız ve Ukrayna halkına elimizi uzatmaya hazırız."

UEFA'nın olimpik ruha uygun, barış ve insan haklarına saygı gibi Avrupa'nın ortak değerleri çerçevesinde futbolu geliştirmek için çalıştığı vurgulandı. UEFA İcra Kurulu 25 Şubat Cuma günü olağanüstü toplanacak ve alınan kararları kamuoyuyla paylaşılacak.

UEFA, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan durumun değerlendirilmesi amacıyla 25 Şubat Cuma günü TSİ 12.00'de, İcra Kurulunun olağanüstü toplanacağı bilgisini paylaşmıştı.

Yarınki toplantıda, 28 Mayıs'ta Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının yerinin değiştirilmesi bekleniyor.