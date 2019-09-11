Spor

UEFA'nın anketinde Babel birinci oldu

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:58 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:04

Galatasaraylı Ryan Babel, UEFA'nın "Şampiyonlar Ligi'nde yaz dönemi transferlerinden hangisi takımına en büyük katkıyı yapacak" anketinde en çok oyu alan isim oldu.